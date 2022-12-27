Muğla'da yaşanan silahlı kavgada uzman çavuş kafasından vuruldu - Son Dakika
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Muğla'da yaşanan silahlı kavgada uzman çavuş kafasından vuruldu

27.12.2022 10:04
Muğla'da yaşanan silahlı kavgada uzman çavuş kafasından vuruldu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki grup arasında meydana gelen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sonucu uzman çavuş Süleyman G. kafasından vuruldu. Olayla ilgili kaçan 3 şüpheli teslim olurken, yoğun bakımda tedavisi süren askerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Dalaman'ın Kayacık sahilinde İsmail D., Aykut Ş, ve Ömer C. isimli şahıslar alkol aldığı sırada aralarında husumet bulunan Ahmet T. ve Uzman Çavuş Süleyman G. ile karşılaştı.

KAFASINDAN VURULDU

İki grup arasındaki yaşanan tartışma şiddetlenince İsmail D. belindeki silahı çıkartarak Ahmet T.'nin kafasına dayadı. Tartışmaya karışanlar da silahlarını çıkardı. Yaşanan arbede de Aykut Ş.'nin silahından çıkan mermilerden bir tanesi Uzman Çavuş Süleyman G.'nin kafasına isabet ederken İsmail D., Aykut Ş, ve Ömer C. olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine 112 Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uzman Çavuş Süleyman G. hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı. İzni nedeniyle Dalaman'a geldiği öğrenilen Uzman Çavuş'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan 3 zanlının bugün teslim oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Dalaman, Muğla, Ömer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da yaşanan silahlı kavgada uzman çavuş kafasından vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da yaşanan silahlı kavgada uzman çavuş kafasından vuruldu - Son Dakika
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