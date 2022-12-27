İki grup arasındaki yaşanan tartışma şiddetlenince İsmail D. belindeki silahı çıkartarak Ahmet T.'nin kafasına dayadı. Tartışmaya karışanlar da silahlarını çıkardı. Yaşanan arbede de Aykut Ş.'nin silahından çıkan mermilerden bir tanesi Uzman Çavuş Süleyman G.'nin kafasına isabet ederken İsmail D., Aykut Ş, ve Ömer C. olay yerinden kaçtı.

Dün akşam saatlerinde Dalaman 'ın Kayacık sahilinde İsmail D., Aykut Ş, ve Ömer C. isimli şahıslar alkol aldığı sırada aralarında husumet bulunan Ahmet T. ve Uzman Çavuş Süleyman G. ile karşılaştı.

Kaynak: İHA

Dalaman, Muğla, Ömer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da yaşanan silahlı kavgada uzman çavuş kafasından vuruldu - Son Dakika

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