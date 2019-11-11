Son Dakika Haberleri: Silahlı saldırı ve bıçakla yaralamaya 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırı ve bıçakla yaralamaya 2 tutuklama

Silahlı saldırı ve bıçakla yaralamaya 2 tutuklama

7 saat önce

Samsun'da silahlı saldırı ve bıçakla yaralama olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Silahlı saldırı ve bıçakla yaralamaya 2 tutuklama, System.String[]

Samsun'da silahlı saldırı ve bıçakla yaralama olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan I.Y. yaralanırken, O.P.'nin evi ve iş yerine de silahlı saldırıda bulunuldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla bağlantıları olduğu iddia edilen F.M. ve F.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.M. ve F.K. akşam saatlerinde tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:18 Kaynak: İHA
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