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Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti - Son Dakika

Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti

04.10.2021 17:58
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti, System.String[]

Tekirdağ Süleymanpaşa'da müdahale etmeye gittiği kavga ihbarında uğradığı saldırı sonucunda yaralanan bekçi Fırat Doğan, hastanede sürdürdüğü hayatta kalma savaşını kaybetti. Doğan'ın henüz yeni doğan bebeğini bir kez olsun kucağına almaması ise duyanları derinden sarstı.

Süleymanpaşa ilçesinde bekçi olarak görev yapan Fırat Doğan, 3 ay önce engellemek için gittiği kavgada kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doğan, 80 günlük yaşam savaşını kaybetti. Doğan'ın geride yeni doğmuş çocuğunu bırakması da yürekleri burktu.

ARKADAŞI ŞEHİT DÜŞTÜ

14 Temmuz 2021 tarihinde 2 aile arasındaki kavga ihbarına giden bekçilere silahlı saldırı sonrasında Gökçen Koşal şehit düşerken, Bekçi Fırat Doğan (30) ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti.

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALAMADI

Hastaneye sevk edilen Bekçi Fırat Doğan, bir süre Tekirdağ'da tedavi gördükten sonra İstanbul'a bir hastaneye sevk edildi. Şehit Bekçi Doğan, tedavi gördüğü hastanede durumu iye giderken, birde hamile olan eşinden güzel haber gelmişti. Fırat/Nesibe Doğan çiftinin Yağız Alp adında birde nur topu gibi bir çocuğu dünyaya geldi. Bekçi Fırat Doğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 80 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Acı haberi duyan bekçinin yakınları sinir krizleri geçirdi.

MESAİ ARKADAŞLARI HAZIR BULUNDU

Şehit Bekçi Fırat Doğan için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Önünde tören düzenlendi. Törenden sonra şehidin naaşı, Rüstemapaşa Camii'ne getirildi. Şehit Bekçi için İkindi Namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Cenaze Namazına Şehit Bekçinin yakınları, mesai arkadaşları ve polis ekiplerinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve diğer kurum müdürleri katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLUP AKTI

Cenaze töreninde şehidin yakınları Ay Yıldızlı Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazede şehidin Babası Halil İbrahim Doğan, Annesi Sefinaz Doğan, eşi Nesibe Doğan ve kardeşleri güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın cenazesi daha sonra Şehitliğe defnedildi.

Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan şehit düştü
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan şehit düştü
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan şehit düştü
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan şehit düştü
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan şehit düştü
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan şehit düştü
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan şehit düştü
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti

Tekirdağ, Saldırı, kavga, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan, yeni doğan çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti - Son Dakika
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