Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
6 saat önce
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi üzerinde Abdulaziz T. ve Ali Şen A'ya kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdulaziz T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:30 Kaynak: AA
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