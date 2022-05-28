Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika
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Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı

28.05.2022 00:44
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, hakkında silahla yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, hakkında silahla yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U., hakkında açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş., hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T., hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö., hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B., hakkında başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.G. ve çeşitli suçlardan aranan toplamda 18 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda da 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı
Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı

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Hurdacılarda denetimler sürüyor Hurdacılarda denetimler sürüyor
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 15 yıl cezası olan şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika


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