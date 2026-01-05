Şile'de Yolsuzluk Tartışmaları - Son Dakika
Şile'de Yolsuzluk Tartışmaları

05.01.2026 21:22
Şile Belediye Meclisi'nde yolsuzluk soruşturmaları üzerine tartışmalar ve istifa çağrıları yapıldı.

Şile Belediye Meclisi'nde, belediyeyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında son duruma ilişkin tartışmalar yaşandı.

Meclis toplantısı, Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin başkanlığında Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı.

Meclis toplantısında gündem maddelerinin oylanmasının ardından gündem dışı konuşmalar yapıldı.

Söz alan Bağımsız Meclis Üyesi Kemal Özcan, ilçenin yaklaşık 6 aydır huzursuz olduğunu belirterek, kamuoyuna dürüst bir açıklama yapılması gerektiğini söyledi.

Özcan, "İnsanlar "Bu işin sonu nereye varacak?' diye soruyor ama cevap veremiyoruz. Yetkililer hiçbir şey olmamış gibi davranıyor, sosyal medyada umursamaz paylaşımlar yapıyor. Sorumluluk sadece hukuki değil, siyasi ve vicdanidir. Bu meclisin asli görevi koltuk korumak değil, Şile'nin geleceğini korumaktır. Sokakta konuşulanlar, burada konuşulanlardan çok daha sert." diye konuştu.

MHP'li Meclis Üyesi Zeliha Deniz Olcar, belediyeyle ilgili soruşturma dosyasında yer alan rüşvet iddialarına cevap verilmesini talep etti.

Olcar, "Meclis üyelerine 800 bin lira gittiği söyleniyor. Ben bu konunun bugün burada aydınlatılmasını istiyorum. Bu para hangi kaynaktan aktarıldı?" diye sordu.

"Şile halkının iradesine yeniden başvurulmalı"

AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Fatih Kömürcü, mevcut yönetimin Şile'yi marka ilçe yapma vaadiyle gelip "suç odağına" dönüştürdüğünü kaydetti.

Belediye yönetimine istifa çağrısında bulunan Kömürcü, "Şile bugün ana haber bültenlerinden düşmeyen, yolsuzluklarla anılan bir ilçe oldu. 'Her güzel şey sancılı olur.' dediniz. Bu manşetler mi güzel şey? Belediye gelmeden maaş alan personel iddiaları doğru mu? İlk ismi açıklıyorum. Bir müdür görevden alınıp tutuklandıktan sonra 5 ay boyunca maaş almaya devam etti mi? Şile halkının iradesine yeniden başvurulmalı. Tek yol istifa." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Onur Taylan, CHP yönetiminin son 1,5 yılda rekor düzeyde arsa satışı yaptığını anlattı.

AK Partinin 5 yılda 35 dönüm arsa sattığını aktaran Taylan, "Siz 1,5 yılda 16 dönüm arsa sattınız ve 426 milyon lira gelir elde ettiniz. Bu para nereye gitti? Ortada yeni bir proje yok. İtiraflara göre 2 milyon lira nakitle dolaşan belediye başkanları, 500 bin liralık telefonlar, 20 milyon liralık ev alımları konuşuluyor. Şile'nin başına gelen en büyük afetsiniz." dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Kemal Gedik, yaşanan süreci takip ettiklerini ve ilçeye hizmet etmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Biz, Şile halkına verdiğimiz sözün bedelini ödemek zorundayız. Parti gözetmeksizin hizmet peşinde koşuyorum. Hüküm giymemiş, tutuklu arkadaşlar üzerinden bu kadar yüklenilmesini doğru bulmuyorum." diye konuştu.

"Dönemimizde yapılan satışlar şeffaftır"

Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ise şunları kaydetti:

"Siz 'istifa' diye bağırıyorsunuz ama biz 16 bin 300 oy alarak seçildik. Biz, hala sizin geçmiş dönemden bıraktığınız borçları ödüyoruz. Arsa satışlarına gelince AKP döneminde bütçenin yüzde 67'si satıştan geliyordu. Siz, Ekim 2022'de sadece bir ayda sattığınız arsalarla 12 aylık maaş ödeyebilecek gelir elde ettiniz. Bizim dönemimizde yapılan satışlar şeffaftır. Dosyada gizlilik kararı var. Yargının adil karar vereceğine inancımız tam."

Meclis toplantısının devamında denetim komisyonu üyeliğine ilişkin seçim de yapıldı.

Kaynak: AA

Şile'de Yolsuzluk Tartışmaları
