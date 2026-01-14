Mersin'in Silifke ilçesinde iki mahalleyi bağlayan yol heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Yokuşbaşı mevkisinde sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelanın ardından Akdere ve Gökbelen mahallelerini bağlayan KKN 10-43 numaralı yol ulaşıma kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yolda temizlik çalışması başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Heyelan Yolu Kapattı - Son Dakika
