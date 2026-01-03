Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.
D-400 kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde İsa Arslan idaresindeki 02 HK 709 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarında durdurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.