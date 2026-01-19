Silifke Turizmi İçin Umut Var - Son Dakika
Silifke Turizmi İçin Umut Var

Silifke Turizmi İçin Umut Var
19.01.2026 12:39
Silifke'de düzenlenen toplantıda, bölgenin turizm potansiyeli vurgulandı, destek çağrısı yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen toplantıda bölgenin turizmi konuşulurken, çok güçlü bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Silifke Turizmi Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda ilçe turizmi ele alındı. Dernek Başkanı Ali Kalın, 2026 yılı için bölge turizmi adına büyük beklentileri olduğunu belirterek, bu doğrultuda çalışmalarını her platformda hızlandırdıklarını söyledi. Yerel, ulusal ve sosyal medyanın bölge tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kalın, basın mensuplarının desteklerinin çok değerli olduğunu ifade etti.

Bölgede turizmin gelişmesi için dernek üyeleri ve otel sahipleriyle sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Kalın, "Genel sorunları ve önerileri yerinde tespit ederek çözüm noktasında ortak hareket etmeye çalışıyoruz" dedi.

Silifke ve Mersin'in turizm açısından büyük bir çeşitliliğe sahip olduğuna dikkat çeken Kalın, "Yamaç paraşütü, rafting, deniz ve yayla turizmi, eko ve av turizminin yanı sıra inanç ve kültür turizmi gibi pek çok alternatifimiz var. Plajlarımız, yaylalarımız ve doğal güzelliklerimizle çok güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu zenginliği tanıtmak için üzerimize düşen katkıyı sunacağız" diye konuştu.

Programa Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'in yanı sıra otel sahipler, dernek yöneticileri de katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Silifke Turizmi İçin Umut Var - Son Dakika

Silifke Turizmi İçin Umut Var
