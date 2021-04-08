SİLİVRİ'DE ÇİKOLATA FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

SİLİVRİ'DE ÇİKOLATA FABRİKASINDA YANGIN
08.04.2021 01:30
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de çikolata üretimi yapan fabrikanın zemin katında ve bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Silivri'de çikolata üretimi yapan fabrikanın zemin katında ve bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın saat 23.30 sıralarında Selimpaşa Mahallesi 5007 Sokak'ta bulunan çikolata üretimi yapan fabrikada çıktı. Fabrikanın bacasında kıvılcımların çıktığı gören çalışanlar durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Selimpaşa ve Silivri itfaiye ekipleri, fabrikanın zemin katında ve bacasında çıkan yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangında küçük çapta hasar oluştu.
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