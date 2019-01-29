Son Dakika Haberleri: Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

20 dakika önce

Eren ERMİŞ / İSTANBUL DHASilivri'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında yangın çıktı.

Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın, System.String[]
Eren ERMİŞ/ İSTANBUL DHA

Silivri'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan GCL adlı geri dönüşüm ve atık fabrikasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan çıkan yoğun dumanların bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:27 Kaynak: DHA

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