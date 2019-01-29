Silivri'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
1 saat önce
Eren ERMİŞ İSTANBUL DHASilivri'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında yangın çıktı.
Eren ERMİŞ İSTANBUL DHA Silivri
'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ediyor. Kavaklı
Mahallesi'nde bulunan GCL adlı geri dönüşüm ve atık fabrikasında saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan çıkan yoğun dumanların bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:08 Kaynak: DHA
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