Silivri\'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı aynı aileden dört kişiyi zehirledi, 112 personeli Altay Özen hayatını kaybetti.

Silivri ilçesi Danamandıra Mahallesinde dün aynı evde yaşayan Altay Özen (29) eşi İlayda Özen (23) anne Behiye Özen (56) ve 1 yaşındaki Cemre Özen sobadan sızan karbonmonoksit (CO) gazına maruz kaldı. ğı tespit edildi.

BAŞAKŞEHİR'E SEVK EDİLDİLER

İGDAŞ ekiplerinin ilk incelemesi ve hastane bulgularına göre yüksek oranda CO gazına maruz kaldıkları belirlenen aile bireyleri, hızla sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dört kişi burada yoğun bakım ünitesine alındı.

SİLİVRİ YASA BOĞULDU

Yoğun bakımda tedavi altına alınan 112 Acil Servis çalışanı Altay Özen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç sağlık çalışanının vefatı, meslektaşlarını, sevenlerini ve ilçe halkını yasa boğdu.

Talihsiz genç, Danamandıra Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Mahalle sakinleri, meslektaşları ve yakınları, "Görevine bağlı, çalışkan, iyi bir insanı kaybettik" sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ekiplerin evdeki soba ve tesisatla ilgili teknik incelemeleri devam ediyor.