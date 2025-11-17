Silivri'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Silivri'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi

Silivri\'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi
17.11.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı, 4 kişiyi zehirledi; 112 Acil Servis çalışanı hayatını kaybetti.

İstanbul'un Silivri ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı aynı aileden dört kişiyi zehirledi, 112 personeli Altay Özen hayatını kaybetti.

Silivri ilçesi Danamandıra Mahallesinde dün aynı evde yaşayan Altay Özen (29) eşi İlayda Özen (23) anne Behiye Özen (56) ve 1 yaşındaki Cemre Özen sobadan sızan karbonmonoksit (CO) gazına maruz kaldı. ğı tespit edildi.

BAŞAKŞEHİR'E SEVK EDİLDİLER

İGDAŞ ekiplerinin ilk incelemesi ve hastane bulgularına göre yüksek oranda CO gazına maruz kaldıkları belirlenen aile bireyleri, hızla sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dört kişi burada yoğun bakım ünitesine alındı.

SİLİVRİ YASA BOĞULDU

Yoğun bakımda tedavi altına alınan 112 Acil Servis çalışanı Altay Özen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç sağlık çalışanının vefatı, meslektaşlarını, sevenlerini ve ilçe halkını yasa boğdu.

Talihsiz genç, Danamandıra Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Mahalle sakinleri, meslektaşları ve yakınları, "Görevine bağlı, çalışkan, iyi bir insanı kaybettik" sözleriyle üzüntülerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ekiplerin evdeki soba ve tesisatla ilgili teknik incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Servis, İstanbul, 3-sayfa, Silivri, Altay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Silivri'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve Süt Kurumu’ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt
O anları paylaştı, “Gereken yapıldı“ dedi O anları paylaştı, "Gereken yapıldı" dedi
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Kjaer’den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Milli Takımda Sakatlık Şoku: 3 Futbolcu Antrenmana Çıkmadı Milli Takımda Sakatlık Şoku: 3 Futbolcu Antrenmana Çıkmadı
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı Yediği ceza öyle böyle değil Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

17:29
TBMM’de bir ilk “Kürtçe“ ifadeler tutanaklara geçti
TBMM'de bir ilk! "Kürtçe" ifadeler tutanaklara geçti
17:23
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar
16:51
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
16:30
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye’de kalan Suriyeli sayısı
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
16:09
Rus güçleri, Ukrayna’da Türk gemisini vurdu
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu
16:05
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 17:47:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Silivri'de Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.