Silivri'de koca dehşeti: 2 yaralı - Son Dakika

Silivri Yeni Mahalle'de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda kadın ve yanındaki kişi ağır şekilde yaralandı.Olay, saat 17.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan Ç. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. isimli bir erkek şahsa yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla, yanında bulunan M.K. ise başına isabet eden mermi ile ağır şekilde yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:12 - Kaynak: İHA
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