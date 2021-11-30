SİLİVRİ'DE LODOS BALIKÇI TEKNELERİNİ BATIRDI - Son Dakika

SİLİVRİ'de etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle balıkçı tekneleri battı.

Silivri'de dün sabah başlayan şiddetli lodos ilçede bugünde etkisini sürdürdü. Sahil Kordon boyunda bulunan balıkçı tekneleri battı, bazılarının da güvertelerine sular dolduğu görüldü. Zarar gören diğer tekneler sahipleri tarafından kıyıya çekildi. Lodosun etkisiyle oluşan dalgalar yürüyüş yoluna da zarar verdi. Kıyıda bulunan çay bahçesi ise kısmen sular altında kaldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz sahilde incelemelerde bulundu.