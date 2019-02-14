Son Dakika Haberleri: Silivri'de Metruk Bina Alev Alev Yandı (2)

Silivri'de Metruk Bina Alev Alev Yandı (2)

27 dakika önce

SİLİVRİ'de 3 katlı metruk bina alev alev yandı.

Silivri'de Metruk Bina Alev Alev Yandı (2), System.String[]
SİLİVRİ'de 3 katlı metruk bina alev alev yandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından yan binalara sıçramadan söndürüldü.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Ekrem Özer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler yandaki binalara sıçramadan, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:15 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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