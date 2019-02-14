Silivri'de Metruk Binada Yangın
1 saat önce
Silivri'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Silivri
'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa
Mahallesi Vakkas Sokak'ta bulunan, içerisinde madde bağımlılarının kaldığı belirtilen 3 katlı metruk binada yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, pencere bölümlerinden düşen taşlar park halindeki bazı araçlara zarar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:45 Kaynak: AA
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