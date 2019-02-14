Son Dakika Haberleri: Silivri'de Metruk Binada Yangın

Silivri'de Metruk Binada Yangın

1 saat önce

Silivri'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Silivri'de Metruk Binada Yangın, System.String[]
Silivri'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Vakkas Sokak'ta bulunan, içerisinde madde bağımlılarının kaldığı belirtilen 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, pencere bölümlerinden düşen taşlar park halindeki bazı araçlara zarar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:45 Kaynak: AA

İtfaiye, Silivri, Güncel
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