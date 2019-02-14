Silivri'de "Sevgi Yürüyüşü" Düzenlendi
33 dakika önce
Silivri'de Sevgililer Günü dolayısıyla "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi.
Silivri
'de Sevgililer Günü
dolayısıyla "Sevgi Yürüyüşü" düzenlendi. Uğur Mumcu
Meydanı'nda bir araya gelen MHP
Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu
, Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz
, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın
, AK Parti
Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, bazı MHP milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş, buradan Atatürk Meydanı
'na yürüdü.
Daha sonra festival alanında devam eden etkinlikte konuşan Silivri Belediye Başkan Adayı Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla Silivri'nin adayı oldum. Silivri'ye hizmet için varım." dedi.
Konuşmanın ardından, Şarkıcı Altay
bir konser verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:44 Kaynak: AA
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