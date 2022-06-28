Silivri'deki 40 yıllık komşuları Cüneyt Arkın'ı anlattı - Son Dakika
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Silivri'deki 40 yıllık komşuları Cüneyt Arkın'ı anlattı

28.06.2022 14:54
Silivri'deki 40 yıllık komşuları Cüneyt Arkın'ı anlattı

USTA oyuncu Cüneyt Arkın'ın dün gece hayatını kaybetmesi, Silivri'deki komşularında büyük üzüntüye neden oldu.

USTA oyuncu Cüneyt Arkın'ın dün gece hayatını kaybetmesi, Silivri'deki komşularında büyük üzüntüye neden oldu. Yeşilçam efsanesi Arkın'ı 40 yıllık komşuları anlattı.

"ONUN SAYESİNDE KURTULDUM"

Çocukluğundan itibaren yazlarını Cüneyt Arkın'la birlikte geçirdiğini söyleyen Derya Yoldaş, "Benim çocukluğumdu, elinde büyüdük. Eşi Betül Hanım ile her yaz beraberdik. Çocuklarıyla beraber büyüdük. Bir kez denizde çok büyük korku yaşadım. Yüzerek bayağı ileri gitmiştim. Geriye dönememiştim. Onun sayesinde kurtuldum. Beni 'Hadi Derya, sen yaparsın' diyerek motive etmişti. Bizim o kadar çok anımız var ki, hangi birini anlatayım" dedi.

"AĞAÇTAN 15-20 KİLO ARMUT YERDİ"

Arkın'ın 45 senedir komşusu olan Osman Sökücü, "Herkesi seven, güzel bir ağabeyimizdir. Buradaki armut ağacı onundu. Bu ağaçtan 15-20 kilo armut yerdi. Bu sene nasip olmadı. Allah gani gani rahmet eylesin. 45 senelik komşumuzdu. Aramızda hiçbir şekilde kötü bir şey yaşanmadı. Hepimize karşı sevecen bir ağabeyimizdi" diye konuştu.

"MAHALLEMİZİN AĞABEYİYDİ"Bir diğer komşusu Bilal Başoğlu, "Mahallemizin ağabeyiydi. Büyüklerin arkadaşı, küçüklerin kardeşiydi. Herkesi severdi. Sporu hiç ihmal etmezdi. Geçtiğimiz 10 yıla kadar gençlerle maç yapardı. Yüzmesini de hiç aksatmazdı. Saat 09.00'da ve 17.00'de çıkardı. Aralıksız yüzerdi" şeklinde konuştu.

"BUGÜN GELMESİNİ BEKLİYORDUK"Her sabah Arkın'a balık götüren Dahil Kıran, "Burada dün burada hazırlıkları yapıldı. Yazlığı temizlediler. Biz bugün gelmesini bekliyorduk fakat, acı haberle karşılaştık. Cüneyt ağabeyimizin burada 45 yıllık geçmişi var. Her gün denize girerdi. Deniz büyük tutkusuydu. Ben balığa çıkardım sabahları. Geri dönerken onu denizde görürdüm. Selamlaşırdık, balık verirdim kendisine" diye konuştu.


- İstanbul
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Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye ziyaret akını sürüyor Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybettiği hastaneye ziyaret akını sürüyor İşte tıbbiyeli Cüneyt Arkın İşte tıbbiyeli Cüneyt Arkın
Kaynak: DHA

Cüneyt Arkın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'deki 40 yıllık komşuları Cüneyt Arkın'ı anlattı - Son Dakika

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