Silivri'deki Feci Kaza: Eşini ve Çocuklarını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Silivri'deki Feci Kaza: Eşini ve Çocuklarını Kaybetti

Silivri\'deki Feci Kaza: Eşini ve Çocuklarını Kaybetti
24.01.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yan yana olan otomobil ve otobüs çarpıştı, çift hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri gişelerinde yaşanan kazada, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybeden Emin Şengün (52) ve Fatma Şengün (44) Bursa'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşanan feci kazada hayatını kaybeden çiftin aracın arka koltuğunda oturan 16 yaşındaki oğulları Görkem Şengün ise yaralı olarak kurtuldu. Kol ve bacağında yaralanma bulunan Görkem'in, bugün anne ve babasının cenazesine katıldı.

Cenazeler Lalaşahin'de toprağa verildi

Emin Şengün ve Fatma Şengün'ün cenazeleri, bugün Mustafakemalpaşa Lalaşahin Yeni Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Lalaşahin Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede yaşanan duygusal anlar yürekleri dağladı. Yaralı olarak kurtulan Görkem Şengün'ün, anne ve babasının musalla taşındaki naaşlarına selam verdikten sonra cami dışında bir süre arabanın içerisinde beklediği görüldü.

Sömestr tatili dönüşü acı haber

Ailenin, sömestr tatili nedeniyle Fatma Şengün'ün annesinin yaşadığı Tekirdağ'a gittiği, dönüş yolunda ise bu feci kazanın yaşandığı öğrenildi.

Yakınları ve akrabaları büyük üzüntü yaşarken, yaşanan elim kaza Mustafakemalpaşa'yı yasa boğdu. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Otomobil, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'deki Feci Kaza: Eşini ve Çocuklarını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

18:11
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük’e karşı yok
Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:40:05. #7.11#
SON DAKİKA: Silivri'deki Feci Kaza: Eşini ve Çocuklarını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.