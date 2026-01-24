Silivri\'deki Feci Kaza: Eşini ve Çocuklarını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri gişelerinde yaşanan kazada, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybeden Emin Şengün (52) ve Fatma Şengün (44) Bursa'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşanan feci kazada hayatını kaybeden çiftin aracın arka koltuğunda oturan 16 yaşındaki oğulları Görkem Şengün ise yaralı olarak kurtuldu. Kol ve bacağında yaralanma bulunan Görkem'in, bugün anne ve babasının cenazesine katıldı.

Cenazeler Lalaşahin'de toprağa verildi

Emin Şengün ve Fatma Şengün'ün cenazeleri, bugün Mustafakemalpaşa Lalaşahin Yeni Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Lalaşahin Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede yaşanan duygusal anlar yürekleri dağladı. Yaralı olarak kurtulan Görkem Şengün'ün, anne ve babasının musalla taşındaki naaşlarına selam verdikten sonra cami dışında bir süre arabanın içerisinde beklediği görüldü.

Sömestr tatili dönüşü acı haber

Ailenin, sömestr tatili nedeniyle Fatma Şengün'ün annesinin yaşadığı Tekirdağ'a gittiği, dönüş yolunda ise bu feci kazanın yaşandığı öğrenildi.

Yakınları ve akrabaları büyük üzüntü yaşarken, yaşanan elim kaza Mustafakemalpaşa'yı yasa boğdu. - BURSA