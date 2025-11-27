Silivri Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Silivri Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Silivri Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu
27.11.2025 00:49
Silivri'de denizdeki erkek cesedi, 40 yaşlarında olduğu belirlenerek Adli Tıp'a kaldırıldı.

İstanbul'da Silivri sahilindeki vatandaşlar, deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulurken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sahil kenarında bulunan vatandaşlar, deniz yüzeyindeki cesedi fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, polis olay yerinde inceleme yaptı. Bir erkeğe ait olan ve 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Silivri Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
