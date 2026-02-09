Olay, sabah saatlerinde, Habur Sınır Kapısı yakınlarında, Şırnak Valiliği TIR Parkı karşısındaki çevre yolu girişinde meydana geldi. Sağanak sonrası oluşan gölet nedeniyle ilerleyemeyen hafif ticari araç yolda kaldı. İçindeki 2 kişi aracın cam kısmına çıkarak yardım bekledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla bölgeye Silopi Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta mahsur kalan 2 kişiyi güvenli şekilde kurtardı.
Son Dakika › Güncel › Silopi'de Araçta Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?