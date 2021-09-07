Silvan'da şehitler için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

Silvan ilçesinde şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.
PKK'lı teröristlerin 1996 yılında yola tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 güvenlik korucusu için Onbaşılar Mahallesi Şehitler Anıtında mevlit programı düzenlendi
Mevlit programına katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, şehitlerin aileleriyle görüştü.
Acılı ailelere sabır ve metanet dileyen Öztürk, şehit güvenlik korucularının acılarını derinden hissettiklerini belirtti.
Programa, Alay Komutan Vekili Yarbay Nedim Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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