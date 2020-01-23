Silvan'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silvan'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Silvan'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Silvan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı düzenlendi.

Silvan'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Silvan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı düzenlendi.

Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıktan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin devletin tüm organlarıyla birlikte kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, toplantının uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların işbirliği ile bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için düzenlendiği bildirildi.

Kaymakamlık, Mehmet Uslu, Silvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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