Simav'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Simav'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Simav'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı Kütahya'nın Simav ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 686 gram esrar maddesiyle yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Simav'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 686 gram esrar maddesiyle yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen S.T. ve A.D.'yi takibe aldı. 3 şüphelinin otomobille ilçeye geldiğini tespit eden ekipler, harekete geçti. Beyce Bavşağı'ndaki kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 686 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.T. ve S.T. çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticari' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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