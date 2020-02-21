Simay Özyiğit'ten yaşlılara moral ziyareti

Yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Instagram fenomeni İzmirli Simay Özyiğit, Konak'ta bulunan özel bir huzurevine ziyarette bulundu. Yakın dostu olan ünlü şarkıcı Pınar Aylin ile birlikte yaşlılara hediyeler dağıtan Özyiğit, birlikte şarkılar söyleyip moral verdiler.



Instagram'da yüz binlerce takipçisi bulunan İzmirli Influencer Simay Özyiğit, yazarlarından biri olduğu 'Doğurana Kadar Mükemmel Anneydim' isimli kitabı ile büyük ilgi toplamıştı. Instagram'da @simayozyigit kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımları beğeniyle takip edilen Simay Özyiğit, bu defa huzurevine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Özyiğit'e yakın dostları olan ünlü sanatçı Pınar Aylin, kuaför Toprak Şeker ve Derya Bozkayalar eşlik etti. Sponsorlarının hediyelerini burada yaşlı vatandaşlara veren Özyiğit, onlarla sohbet ederek birlikte şarkılar söylediler.



"Hedefim huzurevi açmak"



En büyük isteğinin bir huzurevi açmak olduğunu belirten Özyiğit, "Bugün çok anlamlı bir ziyarette bulunarak çok güzel bir projeye imza atmak istedik. Daha önceden tek başıma ziyaret ettiğim güzel yaşlılarımıza bugün sponsorlarımla beraber geldik. Ayrıca Toprak Şeker, Derya Bozkayalar ve ünlü sanatçımız Pınar Aylin ile birlikte burada güzel bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Yaşlılarımızın mutluluklarına tanık olmak, burada bir farkındalık oluşturmak çok önemliydi. Çünkü hepimiz hayat meşgalesi, iş güç derken bir ayrıntıyı kaçırıyoruz. Onların anını kaçırıyoruz. Biz onlarda belki de ilerideki halimizi görmüş oluyoruz. Her zaman onlara destek olarak, sevgi-saygıyı hiçbir zaman eksik etmeyerek mutlu bir güne imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ben inanılmaz duygulandım. Zaten benim hedefim bir huzurevi açmak. Yaşlıları çok seviyorum" dedi.



Sonraki projelerini açıkladı



Huzurevi ziyaretinin ardından sıradaki sosyal sorumluluk projelerinden de bahseden Özyiğit, "Önce yaşlılar. Bundan sonraki projem de onkolojide tedavi gören çocuklar için olacak. Engelli kardeşlerimiz ve yardıma muhtaç olanlara kurumlar aracılığıyla her ay bir farkındalık projesi üretmek istiyorum. Sponsor firmalarımız, ben sadece bir hikaye paylaşır paylaşmaz yanımda olacaklarını söylediler. İzmirli olmaktan, yaşlılarımız ile birlikte olmaktan çok mutluyum" dedi.



"Simay beni davet edince koşa koşa geldim"



Sosyal sorumluluk projelerini ve yaptığı yardımları gizli tuttuğunu belirten ünlü şarkıcı Pınar Aylin, Simay Özyiğit'in davet etmesi üzerine projeye destek verdiğini ve kameralar önünde açıkladığını belirtti. Yaşlılara kendi cd'sini hediye eden Aylin, daha sonra yaptığı açıklamada "Böyle şeyler tabi bizi duygulandırıyor. Çok değişik duygular yaşıyoruz. Hem hüzünleniyoruz, hem mutlu oluyoruz. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Simay da beni davet etti ve koşa koşa geldim. Bir lokmacık onlara mutluluk verebiliyorsak ne mutlu bize. Sosyal sorumluluk projelerine elimizden geldiğince katılmamız gerekir. Ben böyle şeylerin çok da görünür olmasını onaylamıyorum aslında ama işin içinde Simay olunca ve davet edince koşa koşa geldim. Kendi başıma da bazı şeyler yapıyorum. Ama onlar da bizde kalıyor. Çocuklar ve yaşlılar çok önemliler. Mümkün olduğunca elimizi uzatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - İZMİR