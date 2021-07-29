Pandemiden dolayı 2020 yılında Miss Turkey güzellik yarışması gerçekleşmemişti.

"DOĞUM GÜNÜMDE TACI DEVREDECEĞİM"

Tacı elinde kalan tescilli güzel, "Pandemi bir bana bir de medikalcilere yaradı sanırım. Güzellik yarışması 8 Eylül 2021'de gerçekleşecek. Tam doğum günümde tacı devredeceğim." açıklamasında bulundu.

"OYUNCULUĞU DENEYECEĞİM"

Kariyer planlamasında oyunculuğu denemek istediğini ifade eden Rasimoğlu, "Eğitimini aldığım bir şey sonuçta. O yüzden oyunculuğu deneyip sonuçlarını görmek istiyorum dedi.

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, yıllardır sürdürdüğü ata binme hobisi ile profesyonelliğe doğru gidiyor.

Oyunculuk alanında da eğitim alan ve şimdilerde gelen teklifleri değerlendiren taçlı güzel, küçük yaştan beri binicilikle ilgilendiğini ve günlük hayatın stresini binicilikle attığını söylüyor.