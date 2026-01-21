Simeone: Puanı Düşünmüyorum, Hak Etmedik - Son Dakika
Simeone: Puanı Düşünmüyorum, Hak Etmedik

21.01.2026 23:49
Diego Simeone, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası takımının pozisyonları değerlendiremediğini belirtti.

ATLETICO Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, "Puanı bu kadar düşünmüyorum. Takımlar hak ettiğini alır. Bugün 3 puanı hak etmedik. Somut bir şekilde gol pozisyonlarını değerlendiremedik" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Atletico Madrid, konuk olduğu Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Diego Simeone, "Başka yol yok. Kat ettiğimiz yol bu şekilde. Bazı maçlarda beraberlik kaçınılmaz olabilir. Futbol bu. Takım ilk yarı inanılmaz oynadı. İki gol pozisyonumuz vardı. Kendi kalemize gol attık. İkinci yarıda pozisyonlarımıza devam ettik ama rakip iyileşti. Özellikle tehlikeli kornerler kullandılar. Son dakika maçı kazanabilirlerdi. Takımım iyi oynadı. Sadece forvete odaklanmıyorum. Diğer oyuncularımız da gerek gol atma noktasında gerek diğer çabaları ortaya koymaları gerekiyor" diye konuştu.

'NİYETİMİZ İYİYDİ AMA BİR GOLÜN ÖTESİNE TAŞIYAMADIK'

Maçta yaptığı hamlelerle ilgili konuşan 55 yaşındaki Arjantinli teknik direktör, "Almada ve Julian hattında bir sorun gördüm. Geçişlerde bir sıkıntı yaşıyorduk. Önlem aldım. Oyun kalitesine ulaşamamıştık. Nico'yla birlikte oyunumuzu ilerletmeye çalıştık. Niyetimiz iyiydi ama bir golün ötesine taşıyamadık" ifadelerinde bulundu.

'KALAN MAÇLARIN SONUÇLARI DA ÖNEMLİ'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de kalma ihtimalleri hakkında konuşan Diego Simeone, sözlerine şöyle devam etti:

"Yoğun maç oynadık. Liverpool'un maçının sonucuna bakacağız. Kazanırlarsa ihtimallerimiz değişecek. Berabere kalırlarsa imkanımız olacak. Bize bağlı değil. Kalan maçların sonuçları da önemli."

'İLK DAKİKADAN İTİBAREN TARAFTARLAR ISLIK ÇALMAYA BAŞLADI'

İzlemesi zevkli bir maç olduğunu ifade eden Simeone, "Çok iyi bir maç oynandı. İlk dakikadan itibaren taraftarlar ıslık çalmaya başladı. İzlemesi zevkli bir maç oldu. Gol pozisyonları bulduk. Ben antrenör olarak başka yol görmüyorum. Şu andaki metodumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'TAKIMLAR HAK ETTİĞİNİ ALIR'

Girdikleri pozisyonlardan sonuç çıkaramadıklarına değinen Diego Simeone, "Ben açıkçası puanı bu kadar düşünmüyorum. Takımlar hak ettiğini alır. Bugün biz 3 puanı hak etmedik. Somut bir şekilde gol pozisyonlarını değerlendiremedik" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

