Simge Fıstıkoğlu "Aşk 'Asla Yapmam' Dediğin Şeyleri Yapmak

Fıstıkoğlu "Aşk; "asla yapmam" dediğin şeyleri yapmak ve bundan asla pişman olmamaktır" dedi.

MAG Şubat sayısına özel açıklamalarda bulunan Simge Fıstıkoğlu "İlişkimiz Mayıs 2016'da başladı. Hikâyemiz sürprizli ve sıra dışı bence. Bir salı günü işe giderken Emir mesaj attı; "Hafta sonu müsait misin?" diye sordu. "Evet" dedim. "Paris'e gidelim mi?" yazdı. Önce şaka yapıyor sandım; çünkü öncesinde İstanbul'da yemeğe bile çıkmamıştık baş başa; ama kalbimin sesini dinledim. İyi ki de öyle yapmışım. "Olur." Dedim. Eve döndüm, pasaportumu kontrol ettim, vizemin 1 hafta önce bittiğini fark ettim ve hemen o gün hızlı vize başvuru yaptım. Neyse ki vize yetişti ve biz Paris'e değil, Venedik'e gittik. Eşimin bana yaptığı ilk sürprizdi ve çok hoşuma gitmişti. Hep söylüyorum, bana bir aşk hikâyesi yaz deseler ben bundan güzelini yazamazdım."