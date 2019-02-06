Son Dakika Haberleri: Simge Fıstıkoğlu "Aşk 'Asla Yapmam' Dediğin Şeyleri Yapmak

Simge Fıstıkoğlu "Aşk 'Asla Yapmam' Dediğin Şeyleri Yapmak

1 saat önce

Emir Tavukçuoğlu ile geçtiğimiz yıl evlenen, ekranların sevilen ismi Simge Fıstıkoğlu, Venedik'te temelleri atılan, "sıradışı" olarak tanımladığı ilişkisini MAG'a açıkladı.

Simge Fıstıkoğlu

Fıstıkoğlu "Aşk; "asla yapmam" dediğin şeyleri yapmak ve bundan asla pişman olmamaktır" dedi.

MAG Şubat sayısına özel açıklamalarda bulunan Simge Fıstıkoğlu "İlişkimiz Mayıs 2016'da başladı. Hikâyemiz sürprizli ve sıra dışı bence. Bir salı günü işe giderken Emir mesaj attı; "Hafta sonu müsait misin?" diye sordu. "Evet" dedim. "Paris'e gidelim mi?" yazdı. Önce şaka yapıyor sandım; çünkü öncesinde İstanbul'da yemeğe bile çıkmamıştık baş başa; ama kalbimin sesini dinledim. İyi ki de öyle yapmışım. "Olur." Dedim. Eve döndüm, pasaportumu kontrol ettim, vizemin 1 hafta önce bittiğini fark ettim ve hemen o gün hızlı vize başvuru yaptım. Neyse ki vize yetişti ve biz Paris'e değil, Venedik'e gittik. Eşimin bana yaptığı ilk sürprizdi ve çok hoşuma gitmişti. Hep söylüyorum, bana bir aşk hikâyesi yaz deseler ben bundan güzelini yazamazdım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:51 Kaynak: Bültenler

Paris, Venedik, Simge Fıstıkoğlu, Güncel
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