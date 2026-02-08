Simge Sağın, CSO Ada Ankara'da Coşkuyla Sahne Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Simge Sağın, CSO Ada Ankara'da Coşkuyla Sahne Aldı

Simge Sağın, CSO Ada Ankara\'da Coşkuyla Sahne Aldı
08.02.2026 22:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Simge Sağın, Ankara'da düzenlenen 'Anlatasım Var' konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcı Simge Sağın, Ankara'nın kültür sanat etkinliklerinin önemli adreslerinden olan CSO Ada Ankara'da sahneye çıktı.

Simge Sağın, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda "Anlatasım Var" konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser, dinleyiciler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Konser öncesi gazetecilere değerlendirmede bulunan şarkıcı Simge Sağın, "Ankara'da böylesine güzel bir salonda hiç konser vermemiştim. O yüzden fazlasıyla heyecanlıyım. Akustik bir sahnede pop şarkıları söyleyeceğim, altyapılı bir şekilde söyleyeceğim. Enteresan bir şey olacak. Çok güzel bir akustik var içeride." dedi.

Dijital ekranda AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldılar

Konsere gelen vatandaşlar, CSO Ada Ankara'da kurulan dijital ekranda, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına da ilgi gösterdi ve oylamaya katıldı.

Oylamaya katılanlardan Ülkü Ceren Cedetaş, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Gerçekten çok içten çekilmiş fotoğraflar. Çok hoşuma gitti. Herkesin gelip oylamasını tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Simge Sağın, Güncel, Ankara, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Simge Sağın, CSO Ada Ankara'da Coşkuyla Sahne Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Güzellik salonuna el bombalı saldırı O anları bir de kayda aldılar Güzellik salonuna el bombalı saldırı! O anları bir de kayda aldılar
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi 14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi
Banka soydu, birine çarptı, paraları düşürdü İstanbul’daki tuhaf anların görgü tanığı konuştu Banka soydu, birine çarptı, paraları düşürdü! İstanbul'daki tuhaf anların görgü tanığı konuştu
2 kişi tutuklandı TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri 2 kişi tutuklandı! TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

21:58
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
21:26
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
20:32
Demet Akalın “Paramı alamadım“ dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 22:54:02. #7.11#
SON DAKİKA: Simge Sağın, CSO Ada Ankara'da Coşkuyla Sahne Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.