Son Dakika Haberleri: Simit kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğe girdi, sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı
Son Dakika Dünya Simit kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğe girdi, sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı

Simit kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğe girdi, sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı

23 dakika önce

Türk mutfağının önemli yiyeceklerinden simit dünyaca ünlü Oxford sözlüğe girdi. Ünlü gurme Vedat Milor simide gevrek diyen İzmirlilere gönderme yaptı.

Simit kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğe girdi, sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı, System.String[]

Dünyanın en tanınmış dil bilgisi kitaplarının başında gelen Oxford İngilizce Sözlüğü, veri tabanında bulunan ve İngilizce diline giren yabancı kelimeleri güncelledi.


2000 yılından bu yana her 3 ayda bir yenilenerek internet üzerinden yayımlanan listenin yiyecekler bölümünde bu sene Türk mutfağına ait hamur işi ürünlerin başında gelen 'simit' de yer aldı. Simidin yanı sıra, İtalyanların pirinç köftesi arancini, Almanlarta özgü baharatlı köfte goetta, Hawaii mutfağının ana yemeklerinden doğranmış çiğ balık poke ve Amerikan salatası cobb' listede yer buldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zinedine Zidane: 3 puan almak istiyoruz
Serkan Kırıntılı 20. saniyede kırmızı kart görüp tarihe geçti! Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı Almanya'da terör örgütü yandaşları Türk kahvesine saldırdı! Polis biber gazıyla müdahale etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 19:36:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simit kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğe girdi, sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]