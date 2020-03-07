Sinan Akçıl ve Emrah birbirine girdi: Sosyal medyada sert sözler!

Akçıl, "Sette herkesin kalbini kırmış. Köpekleri bile istememiş. Burcu ile bir sezon küs oynamışlar. Eskiden bir şarkı için gelmişti bana. Bir şarkı istemişti, o zaman görüşmüştük. Sonra duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum. " dedi.



Sinan Akçıl'ın bu sözlerine Emrah'tan sert bir karşılık geldi.



Emrah sosyal medya hesabında "Sinan Akçıl televizyona çıkıp yalan söylüyorsun, ben senden hiç beste istemedim, zira seni hiç bir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp, uyduruk bestelerini satmaya çalıştın, sanırım her zamanki gibi çulsuzdun... Senin bana beste yapmaya çapın yetmez." mesajını paylaştı.



Emrah'ın açıklamasına Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi:



"Sevgili Emrahcığım... Daha doğrusu Emrah Abi. Beni besteci olarak görmemen benim albümlerimi alan, şarkılarımı dinleyen milyonlar adına bana sadece gurur verir, bu 1! Yıllar önce "Ben Böyle Şey Görmedim" adlı şarkım için benimle buluştun ama sonra ücret bile konuşmadan ayrıldık bu 2! ve hayatım boyunca Allah'a şükür kimseye 'şarkı satmaya' çalışmadım. Hele sana "hiç" ve son olarak para ve imanın kimde olduğu bilinmez, şükür bende ikisi de fazlasıyla mevcut... En azından gelecekteki ailemi "kızım" ve ya "oğlum" olursa onları da sahiplenip, geleceklerini garanti altına alacak kadar... Bundan sonra kafana göre yazı yazmaya kalkarsan da cevabım ancak hukuki olur zira büyüklerimle ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur sevgimle: )"