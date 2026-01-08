Sinan Ateş Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
3-sayfa

Sinan Ateş Davasında Yargılama Devam Ediyor

08.01.2026 22:30
Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi, mahkeme 4 Mart'a erteledi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar Suat Yılmazzobu, Mustafa Ensar Aykal, Talha Atalay ve Yunus Hasar ve vekilleri ile katılanlar Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş ve ablaları Selma ve Selda Ateş ile avukatları hazır bulundu.

Ana dosyadan keşifçi olduğu için hükümlü olan Suat Kurt'u evinde sakladığı gerekçesiyle "suçu ve suçluyu kayırma" suçundan cezası istenen ve başka bir dosyadan tutuklu olan sanık Yunus Hasar, yaşanan olaydan haberinin olmadığını Suat Kurt'u tanıdığı için evinde kalmasına imkan tanıdığını ifade etti. Sanık Suat Yılmazzobu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Ben Tolgahan Demirbaş'ın isteği üzerine adres bilgilerini sorgulattığımı hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme başkanının, maktul Ateş'in adres bilgilerini gönderdiği mesajların tespit edildiğini belirterek bu bilgileri nereden bulduğunu sorması üzerine sanık Yılmazzobu, "Bilmiyorum" diye cevap verdi.

Olaydan sonra Tolgahan Demirbaş'a bilgi notu gönderdiği iddiasıyla yargılanan eski komiser sanık Talha Atalay, "Sosyal medyada dolanan, arkadaş WhatsApp grubunda paylaşılan bir mesajı göndermiştim 'olay böyle olmuş herhalde' diye. İki arkadaş arasında konuşulan normal bir şey. Ortak arkadaşlarımız aynı camia içerisinde yer aldığı için Sinan Ateş'in ölümü önemli bir olaydı. Bu bilgi notunu kendisiyle olan muhabbetimden dolayı gönderdim. Bu not, Emniyet'in kendi içinde paylaşılan bir bilgi notu değil" dedi.

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan maktul Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, bugüne kadar yürütülen yargılamada Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili cevaplanmayan sorular olduğunu, yargılama sonucunda bütün soruların yanıt bulacağına inandığını belirtti. Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş de tehdit almaya devam ettiklerini, sanıkların sadece suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptıklarını söyledi.

Beyanlar sonrasında eski Cinayet Büro Amiri sanık Mustafa Ensar Aykal ise adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadan vareste tutulma taleplerinin reddine, tanık Yavuz Cihangir'in dinlenmesine, ilgili bilirkişi raporları ile ABD'den gönderilen delillerin talep eden taraflara birer örneğinin verilmesine, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Sonraki duruşma 4 Mart'a ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sinan Ateş, Mahkeme, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sinan Ateş Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Sinan Ateş Davasında Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
