Sincan Belediyesi hayırsever ile ihtiyaç sahibi arasında köprü oldu - Son Dakika

Yarım Elma Hayır Çarşısı'nı açarak gönüllere dokunan Sincan Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşlara kol kanat germeye devam ediyor. Bahçesinde bin bir emek vererek yetiştirdiği elmaları dağıtmak isteyen hayırsever bir vatandaşın talebini yerine getiren belediye ekipleri, tüm elmaları toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Sincan Belediyesi gıda kolilerinden yakacak odun yardımına, sıcak yemek hizmetinden öğrencilere kırtasiye desteğine kadar pek çok kalemde vatandaşlara yardım ediyor. Pandemi süreci boyunca tedavi sürecinde olan hastaların sıcak yemek ihtiyacını karşılayan belediye, Yarım Elma Hayır Çarşısı üzerinden gıda kolisi yardımında buluyor. Sincan Belediyesi, bu kez hayırsever bir vatandaş ile ihtiyaç sahibi arasında köprü oldu. Hüdaverdi Karakoç isimli hayırsever, bahçesinde yetiştirdiği elmaların yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılmasını talep ederek Sincan Belediyesine başvurdu. Karakoç'un talebini değerlendiren ekipler hemen harekete geçti. Bahçedeki elmalar tek tek toplanıp kasalara yerleştirildi. Ardından özenle poşetlenerek ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Gönülden gönüle köprüler kuruyor, iyilik seferberliği anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Yarım Elma Hayır Çarşımızda vatandaşlarımıza yardım eli uzatıyoruz. Bahçesindeki elmaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bizden yardım isteyen hayırsever vatandaşımızın talebini yerine getirdik. Ekiplerimiz elmaları toplayarak ailelerimize ulaştırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sincan Belediyesi, daha evvel kültür mantarı yetiştirerek evlerinin geçimine katkı sağlayan emektar kadınların yetiştirdiği mantarları satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı. - ANKARA