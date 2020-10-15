Sincan Belediyesi'nden "Bebek Kütüphanesi" - Son Dakika

Sincan Belediyesi'nden "Bebek Kütüphanesi"

15.10.2020 18:47

Sincan Belediyesi'nden "Bebek Kütüphanesi" Sincan Belediyesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliği ile 0-3 yaş grubundaki bebeklerin gelişimine katkı sağlayacak örnek bir projeyi hayata geçirdi.

Sincan Belediyesi'nden "Bebek Kütüphanesi"

ANKARA - Sincan Belediyesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliği ile 0-3 yaş grubundaki bebeklerin gelişimine katkı sağlayacak örnek bir projeyi hayata geçirdi.

Sincan Belediyesi 0-3 yaş grubundaki bebeklerin erken dönemde kitapla tanışması için "Bebek Kütüphanesi"ni hizmete açtı. Bebek Kütüphanesi, çocukların doğdukları andan itibaren öğrenmeye ilk adımı atacakları yer olacak. İçindeki rengarenk oyuncaklar, kitaplar, eşyalar bebeklerin dikkatini çekecek ve öğrenmelerine katkı sağlayacak şekilde ayarlandı. Kütüphanenin dışına da grafiti ile sanatsal dokunuşlarda bulunuldu. Bebek Kütüphanesi, geleceğin yetişkinlerine kitapları sevdirmeyi, hayal güçlerini geliştirmeyi, bilişsel, sosyal, duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Okul öncesi eğitimde okuma alışkanlığının kazandırılması son derece önemli"

"Bebek kütüphanesi" açılışında konuşa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bebek ve çocuk kütüphanelerimizde verdiğimiz hizmetler, okuma alışkanlığının erken çocukluk döneminde kazandırılması okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması anlamında gerçekten son derece önemli bir role sahip. Okuma kültürünün geliştirilmesi sürecinde okul öncesi dönemin önemini hepimiz biliyoruz. Halk kütüphanelerimizin koleksiyonlarında yer alan, bebeklerimizin görsel okuma dönemlerinde yararlanacakları oyuncaklar, dokunmatik kitaplar gibi materyaller sayesinde bebeklerimiz özellikle 0-3 yaş döneminde bu vesileler ile ulaşmış oluyoruz. Tabi halk kütüphanelerimizde yine çocuk gelişimini de destekleyecek etkinliklere önem veriyoruz. Bu sayede okul öncesi ve okul çocuklarımızda fiziksel, gelişsel ve kavramsal gelişmelere katkı sağlıyor ve bilgi düzeyleri artırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli bireyler yetişecek"

Bebek Kütüphanesi açılışında konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Çocuklar karakterlerine sinen kitap okuma alışkanlığıyla inşallah ilerleyen süreçte de okuyan, bilgili, bilinçli ama aynı zamanda da yerli ve milli bireyler olarak vatanına milletine katkıda bulunan insanlar yetişecek inşallah burada" diye konuştu.

Aileler randevu ile giriş yapacak

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Bebek Kütüphanesi randevu ile hizmet verecek. Vatandaşlar "444 4 762"i arayarak kolayca randevu alabilecek.

Sincan Belediyesi'nden Bebek Kütüphanesi
Sincan Belediyesi'nden Bebek Kütüphanesi
Sincan Belediyesi'nden Bebek Kütüphanesi
Sincan Belediyesi'nden Bebek Kütüphanesi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sincan Belediyesi'nden 'Bebek Kütüphanesi' - Son Dakika

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