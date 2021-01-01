Sincan belediyesi solucan gübresi ve kurtçuk üretimine başladı - Son Dakika

Sincan belediyesi solucan gübresi ve kurtçuk üretimine başladı

01.01.2021 17:20
Sincan belediyesi solucan gübresi ve kurtçuk üretimine başladı, System.String[]

Sincan Belediyesi "Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"ni hayata geçirmeye hazırlanırken öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü de tarımsal verimi arttırmak amacıyla solucan gübresi üretimine başladı.

Sincan Belediyesi "Eko- Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"ni hayata geçirmeye hazırlanırken öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü de tarımsal verimi arttırmak amacıyla solucan gübresi üretimine başladı.

Elde edilen gübre, tesiste üretilecek sebze ve meyveler ile çiçeklerde kullanılacak. Yine pazar atıklarını değerlendirerek kurtçuk üretimi de yapılacak. Kurtçuklar "Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"ndeki gölette bulunan balıkları beslemede kullanılacak.

Sincan Belediyesi ödül aldığı sıfır atık çalışmalarını her geçen gün arttırıyor. Yenikent'te 20 dönümlük bir arazi üzerinde "Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"nin inşası bir yandan devam ederken bir yandan da ekolojik döngüyü sağlamak amacıyla solucan gübresi üretilmeye başlandı.

Ayda 100 kg solucan gübresi elde ediliyor

Sincan Belediyesi kırmızı kaliforniya solucanı alarak solucan gübresi üretimine de başladı. Öncelikle solucan maması hazırlanıyor. Mama, belediye binalarında tüketilen çayın posaları ile hayvan gübresini karıştırarak yapılıyor. Düzenli bakım ve besleme ile solucanlar mamayı tüketiyor ve ayda yaklaşık 100 kg gübre elde ediliyor.

Elde edilen solucan gübresi öncelikle "Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"nde meyve ağaçları, çiçekler ve sebzeler için kullanılacak. Artış olursa park ve bahçelere de gönderilecek. Solucanlar karasal iklim koşullarındaki soğuk havaya dayanamayacak durumda olduğu için Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan sandıkta yaşıyor.

Kurtçuk üretilerek balık yetiştiriciliğinde kullanılacak

Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"nin yapımı sırasında oluşan doğal sulak alana da 2000 adet alabalık yavrusu bırakan Sincan Belediyesi, bu yavruların sağlıklı beslenmesi için gereken protein kaynaklarını da kurtçuklardan karşılayacak. Bu kapsamda Sincan Belediyesi, 100 bin un kurdu alarak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurtçuklara özel üretilen raf sistemi ile üretime devam ediyor.

Ayrıca tesisin tamamlanmasıyla bölgede 1000'den fazla ağaç ve çalı dikilerek yemyeşil bir alan Sincan'a kazandırılacak. 20 çeşit meyve ağacı dikilerek organik meyve üretilebilecek. Milli botanik bahçesinden alınacak bitkilerle, rengarenk güllerle çiçek yolu oluşturulacak. Doğayla iç içe olan tesiste hem üretim yapılacak hem de eğitim verilecek. - ANKARA

Sincan belediyesi solucan gübresi ve kurtçuk üretimine başladı
Sincan belediyesi solucan gübresi ve kurtçuk üretimine başladı
Sincan belediyesi solucan gübresi ve kurtçuk üretimine başladı
Sincan belediyesi solucan gübresi ve kurtçuk üretimine başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sincan belediyesi solucan gübresi ve kurtçuk üretimine başladı - Son Dakika


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