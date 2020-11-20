Sincan Belediyesinin dijital platformu çeşitli etkinlikler için çocukları bekliyor - Son Dakika

Sincan Belediyesinin dijital platformu çeşitli etkinlikler için çocukları bekliyor

20.11.2020 11:09
Sincan Belediyesinin dijital platformu çeşitli etkinlikler için çocukları bekliyor, System.String[]

Sincan Belediyesi, çocukların evlerinde geçirdikleri zamanı daha kaliteli şekilde değerlendirmeleri için e-kültür platformunda bir dizi içerik sunmaya devam ediyor.

Sincan Belediyesi, çocukların evlerinde geçirdikleri zamanı daha kaliteli şekilde değerlendirmeleri için e-kültür platformunda bir dizi içerik sunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği 4 Ocak Pazartesi gününe kadar tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceği bildirildi. Sincan Belediyesi de eğitimlerine evlerinde devam eden çocukların zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri için e- kültür platformunda yayınlanan dijital etkinliklerini zenginleştiriyor. Sincan Belediyesi salgının başladığı ilk günlerde dijital platforma taşıdığı etkinliklerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Hem çocukların hem de büyüklerin yeni şeyler öğrenmesi için birbirinden önemli konu ve konuklar özenle seçilerek dijital platformda yayınlanıyor. Çocuklara uzaktan eğitim, büyüklere ise keyifli zaman geçirme fırsatı sunuluyor.

Vatandaşlar edebiyat sohbetleri, tarih söyleşileri, kişisel gelişim eğitimleri, seminerler, tiyatro ile keyifli vakit geçirebilecek. Öğrenciler bilgisayar eğitim kursları ile kendilerini geliştirme fırsatı bulacak, verimli ders çalışma tekniklerini öğrenebilecek. Ayrıca robotik kodlama eğitimi ile çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi amaçlanıyor.

Uygulamalı spor dersleri ile evde spor yapabilecek. Resim kursu, ebru sanatı, Yazarlık Atölyesi, kukla yapımı gibi birçok sanatsal etkinlik de yer alıyor. ve müziğe gönül veren gençler e-konservatuvar sayesinde yeni bir enstrüman çalma ve kendini geliştirme imkanı bulacak. Tüm bu etkinliklere ekultur.sincan.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Çocukların evlerinde geçirdikleri zamanı kaliteli bir şekilde değerlendirmeleri için online etkinliklere devam ettiklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Salgın nedeniyle vakaların artışı yeni tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldı. Bu süreçte sağlığın korunması açısından evlerinde izolasyon süreci yaşayan çocuklarımızın keyifli ve verimli bir şekilde zaman geçirmeleri için etkinliklerimize dijital ortamda devam ediyoruz. Tedbirlerimizi alarak üzerimize düşeni yapacağız ve bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tüm çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Sincan Belediyesinin dijital platformu çeşitli etkinlikler için çocukları bekliyor
Sincan Belediyesinin dijital platformu çeşitli etkinlikler için çocukları bekliyor
Sincan Belediyesinin dijital platformu çeşitli etkinlikler için çocukları bekliyor
Sincan Belediyesinin dijital platformu çeşitli etkinlikler için çocukları bekliyor

Sincan Belediyesi, Sincan, Kabine, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sincan Belediyesinin dijital platformu çeşitli etkinlikler için çocukları bekliyor - Son Dakika


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