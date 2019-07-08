Sincan Belediyesinin mutlu günü
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Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör'ün oğlu Hüseyin Güngör ile Havva Güngör dünya evine girdi.
Sincan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:28 Kaynak: İHA
Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör'ün oğlu Hüseyin Güngör
ile Havva Güngör dünya evine girdi.
Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Güngör'ün oğlu Hüseyin Güngör ve Havva Güngör'ün düğün merasimlerine Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
, Ankara Milletvekili Hacı Turan
ve çiftin yakınları katıldı. - ANKARA
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