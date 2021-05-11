Sincan'da atıklar toplanıyor, geri dönüşüme uğrayarak ekonomiye kazandırıyor - Son Dakika

Sincan'da organik atıklardan aylık 550 kg kompost yani gübre elde edilerek park ve bahçelerde kullanılıyor. Yapımı tamamlanan Eko-Çiftlik Sıfır Atık Merkezi'nde solucan gübresi ve kurtçuk üretimi devam ediyor.

Sıfır atık çalışmalarıyla ödülleri olan Sincan Belediyesi; meydanlara, sokaklara atık getirme ekipmanları yerleştirmeye devam ediyor. 74'ü mobil, 81'i sabit olmak üzere Sincan geneline yerleştirilen atık getirme ekipmanı sayısı 155'e yükseldi. Buralarda plastik, cam, kağıt, tekstil atıkları ayrı ayrı toplanıyor, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü katkılarıyla 2020'de geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları neticesinde 104 bin 626 adet ağaç kesilmekten kurtardı. 53 milyon kWh enerji, 5 bin 997 ton hammadde, 75 bin 238 varil petrol tasarrufu sağlanarak ekonomiye kazandırdı.

Organik Atıklar Gübreye Dönüşüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe kapsamında alınan kompostlama makinesi ile ilk yerel kompostlama tesisini kuran Sincan Belediyesi, sebze-meyve atıklarından organik gübre elde ediyor. Bu sayede aylık ortalama 550 kg kompost yani gübre elde ediliyor. Laboratuvar değerleri bakımından birinci sınıf kalitede ölçümleri yapılan gübreler, belediyenin park ve bahçelerinde kullanılıyor.

Ayda 100 Kg gübre üretiliyor

Solucan gübresi üretimi son derece kolay, öncelikle solucan maması hazırlanıyor. Mama, belediye binalarında tüketilen çayın posaları ile hayvan gübresini karıştırarak yapılıyor. Solucanlar bu mamayı tüketiyor ve ayda yaklaşık 100 kg gübre elde ediliyor. Elde edilen solucan gübresi öncelikle "Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi"nde meyve ağaçları, çiçekler ve sebzeler için kullanılacak. Artış olursa park ve bahçelere de gönderilecek.

Kurtçuk Üretimine Başlandı

Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nin yapımı sırasında oluşan doğal sulak alana 2000 adet alabalık yavrusu bırakıldı. Bu yavruların sağlıklı beslenmesi için gereken protein kaynakları kurtçuklardan karşılanıyor. Bu kapsamda Sincan Belediyesi, 100 bin un kurdu alarak üretime başladı.