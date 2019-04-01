Sındırgı'da 'Ekrem Yavaş' Güven Tazeledi
49 dakika önce
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan AK Parti Sındırgı Belediye Başkan Adayı Ekrem Yavaş, seçmenlerle birlikte büyük coşku yaşadı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan AK Parti Sındırgı Belediye Başkan Adayı Ekrem Yavaş, seçmenlerle birlikte büyük coşku yaşadı.
Sındırgı'da kesin olmayan sonuçlara göre zaferini ilan eden AK Parti Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, sevincini partililerle paylaştı. Yavaş, ilçe meydanına bir teşekkür konuşması yaparken, tebrikleri de kabul etti. Başkan Ekrem Yavaş, seçimi kazanması ile birlikte adeta bir güven oyu alırken, yaptığı açıklama ile Sındırgı'da hizmetin son hızla devam edeceğini söyledi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:20 Kaynak: İHA
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