Sındırgı'da Esnafa Destek Seferberliği

04.02.2026 17:23
Balıkesir'de, depremzede esnafa katkı için 'seferberlik günü' etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve kent konseyleri işbirliğinde, depremlerden etkilenen Sındırgı ilçesindeki esnafa destek amacıyla "seferberlik günü" etkinliği düzenlendi.

Ramazan ayı öncesinde yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefleyen etkinlik kapsamında Gömeç, Edremit, Bandırma ve Burhaniye kent konseyleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş Sındırgı'da bir araya geldi.

İlçe merkezindeki esnafı ziyaret eden çok sayıda kişi, depremler nedeniyle iş yerleri zarar gören esnaf için oluşturulan AFAD Çarşısı'ndan alışveriş yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı konuşmada vatandaşlara çağrıda bulunarak, dayanışmanın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyaretlerin bir başlangıç olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu:

"Özellikle Balıkesir'de yaşayan hemşehrilerimize sesleniyorum, ramazan öncesi Sındırgı esnafından alışveriş yapın. Buradaki insanların yüzü gülsün, bir nebze olsun moral bulsun. Bakanlığımız, Valiliğimiz ve AFAD burada bir seferberlik ilan etti. Biz de hem Büyükşehir hem de Sındırgı Belediyesi olarak birlik ve bütünlük içinde çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız."

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da tüm kurumlarla koordinasyon içinde yaraları sarmaya çalıştıklarını ifade ederek, vatandaşların ilçeye gelerek farkındalık oluşturmasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ise dayanışma ruhunu büyütmek istediklerini söyledi.

Ramazan öncesi esnafa destek olmayı amaçladıklarını belirten Özden, "Kent konseyleri olarak bu seferberliği ilan ederek esnafımıza bir can suyu olmak istedik. Dileğimiz, bundan sonra her gün böyle gruplar halinde ilçemizi ziyaret ederek esnafımıza destek verilmesi." dedi.

Ziyarete katılan vatandaşlardan Müzeyyen Atvur da esnafa katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Depremler ekonomik ve ruhsal olarak yıpratıcı olaylardır. Hem esnafımıza hem de ticaretle uğraşan arkadaşlarımıza küçük de olsa bir katkıda bulunmak istiyoruz. Onlara destek vermek en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkesir, Sındırgı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
