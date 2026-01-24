Sındırgı'da İki Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.34'de 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 10,73 ve 6,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.