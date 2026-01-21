Sındırgı\'da Peş Peşe İki Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Sındırgı ilçesinde saat 23.11'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.28'de de 4.4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Sındırgı'da vatandaşların sakinliğini koruduğu görüldü. - BALIKESİR