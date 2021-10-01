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Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı - Son Dakika

Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

01.10.2021 09:11
Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı, System.String[]

Dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.

Dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu Sarıyusuf mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz'in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki 55 LC 608 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı. Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, sanatçı Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor'un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan baba ve oğlu ambulansta ayakta tedavi edildi. - SAMSUN

Sadi Celil Cengiz, Otomobil, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı - Son Dakika
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