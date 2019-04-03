Sınır Birliklerine Komando Takviyesi Yapıldı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türkiye
'deki farklı bölgelerden Hatay
'a sevk edilen komando birlikleri, güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla Kırıkhan
ilçesine ulaştı.
Birliklerin Kırıkhan'da son hazırlıklarını tamamlamalarının ardından Suriye sınırındaki birliklere sevk edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:04 Kaynak: AA
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