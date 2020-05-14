Sınır hattında 118 mayın imha edildi - Son Dakika

Suriye sınırında 21 anti personel mayını imha edildi
Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 1 ay içerisinde tespit edilerek çıkarılan 118 mayın imha edildi. 1'inci Hudut Alay Komutanlığı 2'nci Hudut Taburuna bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınırında 1 ay içerisinde tespit edilerek çıkarılan 118 adet M-14 anti personel personel mayın imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 anti personel mayını imha edildi" denildi. - KİLİS