Son Dakika Haberleri: Sınır hattında hayat normale dönüyor (2)
Son Dakika Güncel Sınır hattında hayat normale dönüyor (2)

Sınır hattında hayat normale dönüyor (2)

1 saat önce

RESULAYN'A KARŞI TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDIŞehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyesi bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi.

Sınır hattında hayat normale dönüyor (2), System.String[]

RESULAYN'A KARŞI TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDI

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyesi bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi. Ceylanpınar'da vatandaşlarla buluşan grup, daha sonra çatışmaların yaşandığı Resulayn'a bakan Bayraktepe'de görev yapan gazetecileri ziyaret etti. Bir gazi, ağaca çıkıp göğsünde taşıdığı Türk bayrağını, Resulayn'a karşı dakikalarca dalgalandırdı. Gazetecilere görevlerinde başarılar dileyen grup, ilçeden ayrıldı.

Öte yandan hayatın normale döndüğü Ceylanpınar'a vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Çatışmaların başlamasıyla birlikte ilçeden ayrılan birçok aile, döndükleri evlerine havan ve roket atar mermisinin isabet ettiğini gördü. Aileler, enkaz kaldırmak için çalışmalara başladı.

Ali LEYLAK, Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (ŞANLIURFA),


Ceylanpınar, Şanlıurfa, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale döndü
Almanya'dan haddini aşan Türkiye çıkışı: Biz de Türkleri geri göndeririz Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi Dürbün kapağını açmadan ateş eden teröristin son hali görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:57:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır hattında hayat normale dönüyor (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]