Sınır İhlali ve Bayrağa Saygı Çağrısı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti:

"AKP'li vekil sahte bir imza atarak pusula göndermiş"

"Dün gece Türk demokrasisine kara bir leke olarak geçecek talihsiz bir olay yaşandı parlamentoda. Çok önemli bir yasa görüşülüyor ve bu yasanın bir maddesi Türkiye'deki 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Muhalefetin tamamı bu yasayla ilgili kaygılarını, endişelerini ve önerilerini dile getiriyor ve tabiatıyla iç tüzüğün bize vermiş olduğu yetkiyle zaman zaman yoklama talep ediyoruz. Yoklama istedik çünkü iktidar sıralarına baktığımızda orada yeterli sayıda milletvekilinin olmadığını gördük. Milletvekillerinin çoğu parmak izi vererek yoklamaya katıldı. Bir kısmı ise pusula gönderdi imza atarak pusula gönderdi ve bizde millet adına yasama denetleme yapan parlamentonun olması gereken parlamentonun üyeleri olarak acaba dedik burada her şey demokrasinin kurum ve kurallarına uygun olarak mı çalışıyor Siyasal etik kurallarına riayet ediliyor mu pusulaları araştıralım dedik. Pusula gönderen isimlerin Meclis Başkanı Celal Adan tarafından tek tek sorgulanmasını talep ettik. O da nezaket gösterdi bu talebimizi kabul etti. Fakat gördük ki AKP'li vekillerden birinin adına bir başka AKP'li vekil sahte bir imza atarak pusula göndermiş. Yani emeklilerin Hakkını savunmak için parlamentoda olmak yerine sahte bir pusulayla hem parlamentoyu hem millet iradesinin tecelligahı olan bu Meclis'in temsilcilerini hem de aziz Türk milletini kandırmaya çalışmış ve biz bunu tespit ettik.

"Adalet Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na açık çağrıda bulunuyorum gereğini yapın"

Bir grup alçak geçtiğimiz günlerde sınırımızı geçtiler gönderdeki o kutsal bayrağımızı hepimizin ortak değerini kutsal değerini indirme teşebbüsünde bulundular ve bununla da yetinmediler. Yerine Alçak terör örgütü PKK paçavrasını ve onun Suriye'deki sözde liderinin posterini asmaya kalktılar ve sınırı geçtiler. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 393 işlem yapılmış 14 kişi gözaltında 50 kişi aranıyor. Türkiye böyle bir ihanete asla ve asla izin vermemeli ve vermeyecektir. Buradan aziz Türk milletimize sesleniyorum bayrak hepimizin ortak değeridir. Ne istismar edilmesine ne suistimal edilmesine izin veririz ne de ona birinin yan gözle bakmasına müsaade ederiz. İYİ Parti kadrolarının bu konudaki hassasiyeti, samimiyeti duruşu, vatan sevgisi bellidir. Hiç kimse bir daha böyle bir şeyi aklından dahi geçirmesin. Karşılığını misliyle alacaktır. Öte yandan hem Adalet Bakanlığı'na hem de İçişleri Bakanlığı'na açık çağrıda bulunuyorum gereğini yapın ve parlamentoyu bilgilendirin. Kimdir bu alçaklar? Nasıl sınırımızı geçmişlerdir? Türkiye'deki uzantıları kimlerdir ve bu alçak eylemi nasıl gerçekleştirebilmişlerdir? Tek tek hesabı sorulmalı ve aziz Türk milleti bilgilendirilmeli.

"DEM parti talimatı Kandil'den aldığını açık seçik ortaya koymuştur"

Tabii son yaşanan gelişmeler ve bu alçakça saldırı girişimi aslında bir gerçeği daha ortaya koydu. Neydi o gerçek hani diyorlar diye ağırlıklı DEM Parti yetkilileri PKK ayrı SDG ayrı. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Kandil'den gelen talimatlar var. Ne diyor Kandil'deki terör unsurları ve onların elebaşları 'Dört parçalı Kürdistan'da isyan edin' diyor. Talimat veriyor dağdan. Hani o silah bırakmıştı ya Kendini fesh etmişti ya.. O alçak örgütün elebaşları Kandil'den talimat veriyor. 'Dört parçalı Kürdistan' diyor. Nerede bu parçalar söyleyin de biz bir bilelim. Hadi bir çıkın söyleyin bakayım cesaretiniz varsa. Biz de bir bilelim bu parçalar nereleridir? Aynı alçak örgütün siyasal temsilcisinin bir vekili de Çıkıyor diyor ki '4 parçalı Kürdistan'a sesleniyorum'... Soracağız kendisine Meclis'e geldiğinde 'Say bakayım bu dört parçayı neresidir bu' diye. Utanmadan sıkılmadan sanki kendileri Kandil'in temsilcisiymiş gibi siyaset yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla çok net bir şey ortaya çıkmıştır. Artık bu ülkede DEM parti talimatı Kandil'den aldığını açık seçik ortaya koymuştur. PKK'nın siyasi uzantısıdır. PKK ayrı PYD-YPG ayrı SDG ayrı kimse diyemez. Bu yapıların terör örgütünün Suriye kolu terör örgütünün, Irak kolu, İran kolu, Türkiye'deki alçak ayağı olduğu ortaya çıkmıştır. Hiç kimse bu saatten sonra kalkıp demesin ki 'SDG ayrıdır, PYD ayrıdır, YPG ayrıdır, PKK ayrıdır' bunların silah bırakmadığı ortaya çıkmıştır. Bunların aralarındaki net bağlantı ortaya çıkmıştır ve asıl talimatın Kandil'den geldiği ortaya çıkmıştır."