Sinirli amca, evinin önünde hamsi satmasını istemediği yeğeninin tezgahını, motorlu testereyle parçaladı - Son Dakika

Trabzon'da M.B., babası ile küs olduğu yeğeni Berat Berk Boz'a, evin önünde bulunan yerde balık satmasını istemediğini belirtti. İstediği olmayınca çılgına dönen amca, motorlu testere ile yeğeninin tezgahına saldırdı.

ÖNCE TEHDİT ETMİŞ

O anların video ile kayıt altına alındığını söyleyen Berat Berk Boz, yaşadığı korkuyu şöyle anlattı: "Burası babaannemin. Videodaki amcam, babamla arasında küslük olduğu için beni de burada istemiyor. O sebepten ötürü burayı parçalıyor. Buraya gelmeden önce beni WhatsApp üzerinden tehdit etmişti. Polise şikayet ettim. Babaannemi görmeye gittim peşimden geldi, kapının önünde bana 'Tezgahı buraya koyamazsın' dedi. Ben de kendisine 'Zabıtadan iznim var her şeyim tamam' dedim. O sadece 'Burası benim' diyerek tezgahıma saldırıyor.

"TESTERE İLE GELİNCE KAÇTIM"

Elinde testere vardı ben de kendisine yaklaşamadım. Testere ile gelince ben de kendisine karşılık vermeden videoya aldım. Elektrikli testere ile tezgahımı kesmeye başlayınca ben de başka tarafa doğru kaçtım. O sırada müşterim de vardı kimse yaklaşamadı dolayısıyla kimse üzerine gidemedi. Ben hep alttan aldım haklılığımı savundum. Videoya çektim malıma zarar verdiğini söyledim"