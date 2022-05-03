DİYARBAKIR - Sınırlı miktarda hazırlanan lezzet: Kemikli kebap - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Sınırlı miktarda hazırlanan lezzet: Kemikli kebap

03.05.2022 11:10

Diyarbakır'da kuzu etinden sınırlı miktarda hazırlanan kemikli kebaba, süt ve zeytinyağının da kullanıldığı özel sosu lezzet katıyor.

Diyarbakır'da kuzu etinden sınırlı miktarda hazırlanan kemikli kebaba, süt ve zeytinyağının da kullanıldığı özel sosu lezzet katıyor.

Tarihi ve kültürel potansiyelinin yanı sıra zengin mutfağıyla tanınan Diyarbakır'da ciğer kebabın yanı sıra kemikli kebap da ilgi gören lezzetler arasında bulunuyor.

Kuzunun sadece sırt bölgesindeki kemikli etin kullanılması dolayısıyla sınırlı miktarda hazırlanan kebap, süt, tuz ve zeytinyağının da bulunduğu özel hazırlanan sosta bir gün bekletiliyor.

Daha sonra baharat kullanılmadan şişlere takılan kemikli et, mangalda yaklaşık 10 dakika pişirilip, servis ediliyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde işletmeci İsmet Evsen, AA muhabirine, 25 yıldır bu sektörde hizmet verdiklerini belirterek, kemikli kebabın öne çıkan lezzetlerden olduğunu söyledi.

"Kuzu eti kullanmak durumundayız"

Kemikli kebabın hayvanın sırt bölgesindeki etten hazırlandığını ifade eden Evsen, "Hayvanın sırt bölgesinden çıktığı için sayılı şekilde geliyor. Sınırlı geldiği için biz de sınırlı yapıyoruz. Kuzu eti kullanmak durumundayız. Kuzu eti olmadığında et sertleşiyor. Güzel bir kemikli yemek istiyorsanız kuzu eti olmasına da dikkat etmeniz gerekiyor." dedi.

Evsen, günlük hazırladıkları etlerin aynı gün içerisinde tüketildiğini dile getirerek, "Buraya gelmeden önce arayanlar var. Şehir dışından gelecek olanlar arıyor, sipariş veriyor. Müdavimleri çok. O nedenle talebe yetişmek biraz zor oluyor." diye konuştu.

Diyarbakır'ın yemek kültürünün çok zengin olduğunu anlatan Evsen, evlerde yöreye özgü yemek yapıldığını, lokantalarda ise ızgara et, kebap sunulduğunu sözlerine ekledi.

DİYARBAKIR - Sınırlı miktarda hazırlanan lezzet: Kemikli kebap
DİYARBAKIR - Sınırlı miktarda hazırlanan lezzet: Kemikli kebap
DİYARBAKIR - Sınırlı miktarda hazırlanan lezzet: Kemikli kebap
DİYARBAKIR - Sınırlı miktarda hazırlanan lezzet: Kemikli kebap

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Kaynak: AA

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